Путин заявил об особом значении работы НАК

Путин: работа НАК в условиях глобальных вызовов и проведения СВО особо значима

Работа Национального антитеррористического комитета в условиях проведения спецоперации и обострения глобальных вызовов имеет особое значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что важно укреплять организационный и кадровый потенциал НАК, а также внедрять новые методы борьбы с террористическими угрозами и совершенствовать профильное законодательство.

«Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять возложенные обязанности, честно служить Родине и народу. Желаю успешной реализации намеченных планов», — отметил Путин.

Президент добавил, что за 20 лет работы НАК сыграл ключевую роль в становлении общегосударственной системы противодействия терроризму.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК в Екатеринбурге.