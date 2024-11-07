Одной из тем выступления Путина на «Валдае» станут выборы в США

Песков: Путин во время выступления на «Валдае» может затронуть выборы в США

Во время вступления на заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин может затронуть тему выборов в США. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Разумеется, поскольку будут данный вопрос ему задавать, можно предположить, что тема будет так или иначе фигурировать», — отметил он.

По его словам, выступление Путина на форме будет нести мировоззренческий характер. Также Песков заметил, что контактов президента со штабом республиканца Дональда Трампа не было.

Также пока неизвестно, примет ли участие российская сторона в инаугурации нового американского лидера. Однако общение Путина с Трампом до его вступления в должность не исключено.

«Он (Трамп — прим. ред.) же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова. Другого ничего пока не имеем, из чего исходить», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что работа по организации встречи Путина с Трампом не ведется. А с уходящим с поста президента США Джо Баденом российский лидер не планирует встречи.