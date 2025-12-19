Российские войска перешли в наступление по всей линии фронта, после того как выбили украинских боевиков из Курской области. Сейчас противник отступает по всей линии соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, стратегическая инициатива перешла в руки российских вооруженных сил», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что с самого начала предлагал Украине убрать свои войска с территории республик Донбасса, которые не согласились жить под давлением Киева.

Но к тому времени в агломерациях Славянск, Краматорск, Константиновка появился главный укрепрайон ВСУ.

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит», — добавил Путин.

Глава государства добавил, что до конца года рассчитывает увидеть новые успехи российских войск.

России Владимир Путин заявил, что российские войска после освобождения Северска начали продвижение на запад. Взятие под контроль этого города открыло российским войскам пути к Славянску — первой части самого важного укрепрайона украинских боевиков.