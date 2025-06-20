Россия достигла рекордного снижения уровня бедности

Путин заявил о рекордном уровне снижения бедности в России

В России уровень бедности снизился до рекордных значений. Об этом на пленарной сессии ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге сообщил президент Владимир Путин.

«Для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны мы уже сделали многое. В целом достигли рекордного за всю историю России снижения уровня бедности. По итогам 2024 года она составила 7,2%, сохраняется позитивная динамика», — сказал он.

Глава государства отметил, что в стране необходимо создавать условия для повышения экономической активности россиян.

«Мы намерены через внедрение цифровых платформенных решений и повышение эффективности экономики способствовать снижению доли занятости в обеспечивающих секторах. Естественно, мы должны альтернативу дать занятым людям, стимулировать создание привлекательных рабочих мест с высокой производительностью труда, которые отвечают технологическому укладу», — добавил Путин.

В настоящее время, подчеркнул президент, уровень безработицы в России находится на историческом минимуме — 2,3%.

«Растет занятость среди молодых людей, которые выходят на рынок труда. По показателям этим Россия входит в число лучших стран мира», — заключил Путин.

Ранее глава государства заявил об уменьшении вклада сырьевой составляющей в экономику России.