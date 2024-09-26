Путин заявил о запуске нового нацпроекта в сфере атомных технологий

Путин: в 2025 году запустят проект «Новые атомные и энергетические технологии»

В 2025 году в России запустят национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии» в рамках поддержки отечественных решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно — закрепить мировое лидерство России в атомной сфере, <…> обеспечить технологический суверенитет страны, причем во всех областях топливно-энергетического комплекса», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит обновление и укрепление собственной энергосистемы.

Глава государства подчеркнул, что энергопотребление к 2030 году в России будет расти в среднем на 2% в год.

К концу десятилетия в России введут около 27 гигаватт мощностей новой генерации, добавил он.