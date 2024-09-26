Путин заявил о планах укреплять энергосистему России

Россия продолжит обновление и укрепление собственной энергосистемуы Об этом сообщил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Его слова привела пресс-служба Кремля .

«Уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию. И затем, шаг за шагом, ее реализовывать», — добавил президент.

Он предположил, что энергопотребление до конца десятилетия в России будет расти в среднем на 2% в год. Такой уровень соответствует общемировому. До этого времени, добавил он, в строй планируется ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Ранее Путин в том же выступлении назвал санкции против энергетики незаконными и объяснил их тем, что западные элиты не справляются с конкуренцией.