Путин заявил о важности АТР для экономических и политических интересов России

Азиатско-Тихоокеанский регион — важное направление внешней политики России с точки зрения экономических и политических интересов. Об этом в ходе заседания Совета безопасности заявил президент Владимир Путин.

Глава государства предложил участникам встречи заслушать доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова и обсудить дальнейшую работу ведомств на этом направлении.

«Сегодня Сергей Викторович Лавров расскажет о приоритетах, на которых МИД предлагает сосредоточить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанском направлении. На этом регионе. Для нас это одно из важнейших направлений сегодня. Имею в виду вектор наших экономических интересов и политических», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что дипломаты уже провели огромную работу на этом направлении и министр иностранных дел расскажет о дальнейших планах в координации с другими ведомствами.

В середине июня в Казани прошел саммит Россия — АСЕАН, куда приехали правительственные делегации 11 стран Юго-Восточной Азии. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сотрудничество и налаживание близких отношений развиваются со всеми странами региона.