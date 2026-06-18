Россия выразила желание поддерживать отношения со всеми странами АСЕАН

Россия хочет поддерживать близкие отношения со всеми странами Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил «Вестям» помощник президента Юрий Ушаков.

«С некоторыми из них у нас отношения более близкие, с другими чуть-чуть, может быть, тормозится, но тем не менее настрой очевидный», — добавил он.

Саммит Россия — АСЕАН проходит 17–18 июня в Казани, в его работе принимает участие президент Владимир Путин. В столицу Татарстана прилетел и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, несмотря на то что его страна входит в список недружественных государств.

Ранее Путин назвал партнерство России и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он заявил, что стороны плодотворно сотрудничают в разных отраслях.