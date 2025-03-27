Путин призвал усилить ледокольный флот России

Россия обладает самым большим ледокольным флотом в мире, эти позиции нужно продолжать усиливать. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске.

«Нам нужно <…> вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет», — отметил он.

Глава государства добавил, что Россия должна реализовать трансарктический коридор. Стоимость ледокольной проводки по нему, по словам Путина, должна быть экономической привлекательной для бизнеса.

В ходе выступления президент отметил, что Россия готова к равноправному сотрудничеству в Арктике со странами, которые демонстрируют ответственный подход к вопросам развития. Путин указал на усиление роли региона для всего мира.