Путин заявил о стремлении России к международному сотрудничеству

Путин: Россия стремится к дружбе со всеми народами мира

Россия стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми народами мира. Об этом президент Владимир Путин заявил во время церемонии вручения госнаград и премий за вклад в укрепление единства российской нации.

«Мы признательны всем, кто видит в России надежного партнера, и всегда открыты для новых взаимовыгодных контактов и развития многоплановых связей», — отметил он.

Глава государства отметил, что, несмотря на все сложности, от России всегда будут исходить именно такие импульсы, потому что страна стремится к дружбе и сотрудничеству «не только соседними, но и со всеми народами на Земле».

Также Путин напомнил, что россияне умеют смыкать свои ряды перед лицом угроз, поэтому их единство неоспоримо. К тому же граждане России всегда радуются победам и достижениям в борьбе с глобальными вызовами.