Россияне умеют смыкать ряды перед лицом угроз, их единство неоспоримо. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе своего поздравления с Днем народного единства.

«Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз и вместе радоваться победам, достижениям и успехам», — отметил он.

Глава государства принимает участие в церемонии вручения госнаград и премий за вклад в укрепление единства российской нации. Во время своего выступления он отметил, что Россия всегда открыта для новых взаимовыгодных контактов с зарубежными партнерами, напомнив, что у нее немало преданных друзей.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров отметил, что Россия является примером братства народов. Также он назвал Путина гарантом законных прав граждан и стабильности, твердая позиция которого способствуют укреплению авторитета страны на мировой арене.