Путин заявил о сохранении роста ВВП на 4%

Возникшие для российской экономики сложности не сказались на росте внутреннего валового продукта, который продолжил расти в последние два года на 4%. Об этом в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что показатель остался выше среднемировых.

«Несмотря на сложный внешний фон ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых», — заявил Путин.

Он добавил, что достичь такого удалось не только за счет экспорта углеводородов.

«Прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, а в 2024 году — 4,9%». То есть цифры весомые и основательные», — пояснил Путин. Он добавил, что за первые четыре месяца этого года внутренний валовый продукт увеличился на 1,5%.

Президент отметил, что свою роль сыграл и оборонно-промышленный комплекс страны, но все же важно смотреть за структурой всех отраслей.

В конце апреля Центральный банк России объявил о рекордно низком показателе внешнего долга страны по отношению к ВВП. Регулятор подчеркнул, что речь идет о 13% или 290,3 миллиарда долларов в реальном эквиваленте. Для сравнения ЦБ привел данные 2004–2016 годов, когда этот индекс рос с 36% до 41%.