Кремль раскрыл подробности участия Путина в съезде РСПП | 360°

Важное 25 апреля 2024, 12:36 Кремль раскрыл подробности участия Путина в съезде РСПП Песков: Путин пообщается с руководством РСПП в закрытом режиме РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выступит на открытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей с объемной речью, а после в закрытом режиме пообщается с членами правления объединения. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что выступление главы государства на открытой части встречи станет объемным.

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«Президент примет участие в пленарном заседании съезда РСПП, выступит. Будет объемное выступление, достаточно ожидаемое российским деловым сообществом», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что также ожидаются заявления председателя союза Александра Шохина и трех представителей комитетов объединения.

«По традиции, абсолютно в закрытом режиме президент проведет свободную беседу с членами правления РСПП. Это фактически каждое такое мероприятие президент делает», — отметил Песков.

По его словам, это свободная беседа, где члены правления поднимают наиболее актуальные вопросы, которые сегодня волнуют российских предпринимателей. Также члены правления обмениваются мнениями с главой государства. Представитель Кремля подчеркнул, что это достаточно длительное мероприятие.

Изначально съезд Российского союза промышленников и предпринимателей планировали провести 15 февраля после «Недель российского бизнеса, но после руководство объединения приняло решение о переносе на апрель. Организаторы пояснили, что встречу бизнеса и президента целесообразнее проводить после послания Федеральному собранию и выборов, чтобы обсудить важные для бизнеса вопросы.

Глава РСПП Александр Шохин в середине февраля заявил что организация выступает за законодательное регулирование пересмотра приватизационных сделок, проведенных с нарушениями. Он пояснил, что речь идет о компенсации владельцам рыночной стоимости активов.

По данным газеты «Ведомости», именно этот вопрос станет главной темой съезда. Также предприниматели обсудят с президентом развитие инфраструктуры, снятие логистических ограничений для экспорта и дальнейшее развитие рынка труда.