Путин назвал участие депутатов в СВО мужественным и смелым шагом

Решение депутатов разных уровней участвовать в спецоперации является мужественным и смелым шагом. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил президент Владимир Путин.

По его словам, стремление чиновников идти на фронт добровольцами достойно уважения.

«Многие депутаты Государственной думы от „Единой России“, региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину», — отметил глава государства.

Путин добавил, что партия также оказывает помощь участникам СВО и их семьям. Парламентарии вносят важные проекты законов для укрепления социальных и правовых гарантий для военнослужащих, подчеркнул он.

Ранее президент обратил внимание на развитие российской экономики. Росту не смогли помешать даже беспрецедентные в мировой истории санкции, заключил Путин.