Путин заявил о регулярных контактах с Эрдоганом во время переговоров в Астане

Встреча Путина и Эрдогана в Астане началась с обсуждения сотрудничества

Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана перед началом переговоров в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как сообщило РИА «Новости» , глава государства признался, что давно не видел своего коллегу лично, несмотря на регулярные контакты.

«Мы регулярно с вами в контакте, обмениваемся мнениями по ситуации между нашими странами, ситуации в регионе, в мире в целом на регулярной основе. Но действительно давно не виделись, очень рад нашей личной встрече», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что отношения между двумя государствами продолжили развиваться и никакие мировые сложности этому не помешали.

«За предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне — 55 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать», — подчеркнул президент России.

Путин добавил, что все реализация российско-турецких проектов продолжается по графику без каких-либо сбоев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что переговоры президента России и Реджепа Тайипа Эрдогана станут продолжительными.

Он пояснил, что главы государств обсудят вопросы, связанные с Сирией, Украиной и дальнейшим развитием российско-турецких отношений. Еще одной темой станет поездка Путина в Анкару, которую планировали давно.