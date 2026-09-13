Путин заявил о привлекательности базовых ценностей БРИКС

Ценности БРИКС привлекательны для многих в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите объединения, сообщил ТАСС .

По словам главы государства, особый интерес вызывает приверженность независимому курсу. Именно этот принцип, отметил Путин, находит отклик у все большего числа государств. Он подчеркнул, что широкий состав участников встречи подтверждает этот рост.

«Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность к проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения Устава ООН», — заявил президент.

Российский лидер ранее отмечал, что влияние БРИКС в мире значительно возросло и объединение превратилось в ключевой центр глобального управления.