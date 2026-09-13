Путин заявил о привлекательности базовых ценностей БРИКС
Ценности БРИКС привлекательны для многих в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите объединения, сообщил ТАСС.
По словам главы государства, особый интерес вызывает приверженность независимому курсу. Именно этот принцип, отметил Путин, находит отклик у все большего числа государств. Он подчеркнул, что широкий состав участников встречи подтверждает этот рост.
«Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность к проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения Устава ООН», — заявил президент.
Российский лидер ранее отмечал, что влияние БРИКС в мире значительно возросло и объединение превратилось в ключевой центр глобального управления.