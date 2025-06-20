Путин заявил о росте доли стран БРИКС в мировой экономике до 40%

Страны БРИКС обеспечили 40% мировой экономики, и эта доля продолжит расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума.

Он подчеркнул, что входящие в БРИКС страны в два раза увеличили свой вклад в обеспечение мировой экономики с начала века.

«Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики — всего пятую часть, — то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти», — объявил Путин.

Президент отметил, что входящие в блок страны совместно реализуют крупные инициативы в атомной энергетике, авиации, разработке новых материалов, IT-индустрии, робототехнике и в сфере искусственного интеллекта.

В минувший четверг, 19 июня, Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает регулярные встречи министров иностранных дел и руководителей оборонных ведомств в формате «два плюс два», а также расширение военно-технического сотрудничества.

Президент России назвал Индонезию одним из ключевых партнеров страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и напомнил, что с 1 января этого года страна стала полноправным членом БРИКС.