Путин заявил о незаконном статусе руководства Украины

Путин назвал бессмысленным обращение к Верховной раде из-за узурпации власти

Фото: РИА «Новости»

Налаживание диалога с Верховной радой Украины возможно, но сегодня оно не имеет смысла из-за того, что правящая верхушка полностью узурпировала власть в стране. Об этом в ходе беседы с журналистами по итогам саммита ШОС в Астане заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что большая часть украинских депутатов находится в прямом подчинении у узурпировавшей власть верхушки.

Путин добавил, что захватившие власть на Украине даже не стали обращаться в Конституционный суд для подтверждения своих полномочий, потому что прекрасно знают о его решении 2015 года, которое не предусматривает продления президентского срока после истечения пяти лет.

«Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Обратиться к парламенту, конечно, можно, но исходя из практической ситуации, из того, что происходит в реальной жизни, это бессмысленно», — заявил президент России.

О готовности начать переговоры в представителями Верховной рады по урегулированию кризиса на Украине президент России Владимир Путин ранее заявил на выступлении на Петербургском экономическом форуме. Он напомнил, что по Конституции соседней страны, именно парламент принимает власть после истечения полномочий президента. Поэтому именно депутаты остаются единственной легитимной властью на Украине.

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