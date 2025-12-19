Путин заявил о необходимости совершенствовать систему поддержки семей с детьми

Нынешних мер поддержки семей с детьми недостаточно, систему необходимо совершенствовать. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на программе «Итоги года», совмещенной с пресс-конференцией.

«Конечно, мы все понимаем, что этого недостаточно. Но что делать? Мы будем дальше, во-первых, совершенствовать эту систему поддержки семьи, потому что вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровне должна вокруг этого крутиться», — отметил глава государства.

Президент на прямой линии попросил правительство подумать над тем, чтобы при повышении трудовых доходов семей их общий доход, включая льготы, не снижался.

Дополнительные меры поддержки семей с детьми вступят в силу в России с 1 января следующего года, напомнил российский лидер.