Дополнительные меры поддержки семей с детьми вступят в силу с 1 января

Дополнительные меры поддержки семей с детьми вступят в силу в России с 1 января следующего года. Об этом заявил президент Владимир Путин во время «Итогов года».

«Конечно, мы все понимаем, что этого недостаточно», — добавил глава государства.

Он пообещал и далее совершенствовать систему поддержки семей и на федеральном, и на региональном уровне. Путин подчеркнул, что все решения властей должны выстраиваться вокруг семьи.

Позднее глава государства поручил дополнительно проработать вопрос льготной семейной ипотеки и назвал аморальными попытки получить дополнительные доходы за счет многодетных родителей.

Ранее в Подмосковье на год продлили выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. В следующем году такую меру поддержки, по оценкам, должны получить около 4,7 тысячи семей.