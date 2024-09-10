Путин заявил о необходимости быть готовыми к отражению агрессии на любых направлениях

Вооруженные силы России должны при необходимости суметь отразить военную агрессию на любых направлениях, в том числе в море. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов РФ», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую.

Ранее в Минобороны сообщили о старте учений «Океан-2024». Во время маневров военнослужащие Северного флота отработают проведение спецопераций по изоляции районов террористов, а также решат задачи по обеспечению безопасности береговой инфраструктуры.

В рамках учений в Северном Ледовитом океане развернули арктическую группировку флота, в которую вошли в том числе три военных корабля и буксирное судно.