Путин заявил о недопустимости «культуры отмены»

Культура должна существовать без политики «отмены». С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного культурного форума в Санкт-Петербурге, сообщил сайт Кремля.

«Мы убеждены, что она культура должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены», — отметил он.

По мнению Путина, сейчас культуру пытаются политизировать. «Глобалистские элиты» склонны превращать ее в «оружие геополитических интриг».

Глава государства напомнил, что большинство стран мира выступают за гуманизм, взаимное уважение и доверие. Однако значимость этих ценностей находится под «угрозой размывания из-за беспрецедентной политизации сферы культуры», резюмировал Путин.

В своей речи российский лидер также напомнил, что единство разных культурных традиций народов является истоком национальной идентичности.