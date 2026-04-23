Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике

Россия не намерена конкурировать с другими странами в Арктике или противостоять им, а нацелена на сотрудничество. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

«Мы готовы к сотрудничеству, не просто к какой-то конкуренции и противостоянию, а к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами», — сказал глава государства.

По словам Путина, роль Арктики в мире растет — для экологии, энергетики, сырьевого комплекса и международной торговли. Особенно это заметно на фоне сбоев транспортных цепочек из-за конфликтов, включая ближневосточный.

Президент также отметил важность сохранения культуры коренных народов Севера.

«Поддерживая мир и стабильность в этом стратегическом регионе, обеспечим его долгосрочное социально-экономическое развитие, повышение качества жизни людей», — добавил он.

Ранее президент высоко оценил значимость Северного трансарктического маршрута.