Путин отметил значение Северного трансарктического маршрута

Северный трансарктический маршрут становится все более значим как самый надежный, безопасный и эффективный в мире на фоне многочисленных вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«В том числе, как мы сейчас видим, на Ближнем Востоке», — добавил он.

Трансарктический коридор работает круглосуточно с 5 сентября прошлого года, соединяя Санкт-Петербург и Владивосток через Северный Ледовитый океан. В его основу лег уже существовавший Северный морской путь, к которому подключили арктические порты и устья сибирских рек.

Ранее посольство России в Лондоне сообщило, что Великобритания пытается нарастить военное присутствие в Арктике под предлогом военной угрозы. Кроме того, британцы планируют в ближайшие три года вдвое увеличить воинский контингент, расквартированный в Норвегии.