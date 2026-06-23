Путин заявил о готовности России к мирным переговорам

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, именно эти договоренности могли бы стать основой для диалога. Путин напомнил, что те договоренности были парафированы украинской делегацией, и тогда они устраивали Киев.

«Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», — пояснил президент.

Ранее Турция предложила вновь выступить в качестве переговорной площадки для мирного урегурирования украинского конфликта. Власти страны уточнили, что могут организовать встречу в любом удобном для обеих сторон формате.

В начале июня Британия, Франция и Германия призвали Европу и США к активному участию в урегулировании конфликта на Украине.