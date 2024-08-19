Путин заявил о готовности Москвы помочь в подписании соглашения по Карабаху

Путин: Москва была бы рада способствовать подписанию соглашения по Карабаху

Президент Владимир Путин в ходе визита в Баку заявил, что Россия была бы рада приложить усилия для подписания мирного соглашения по Карабаху. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что России известно о стремлении Азербайджана к урегулированию ситуации в Карабахе.

«Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до демилитации и демаркации границы… мы были бы очень этому рады», — заявил Путин.

Президент России добавил, что после переговоров в Баку планирует связаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы сообщить ему о результатах встречи.

Ранее президент Азербайджана выразил удовлетворение уровнем взаимодействия с Россией в ряде сфер. Переговоры глав государств начались в Баку в ходе двухдневного визита Владимира Путина.