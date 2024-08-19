Президент Азербайджана выразил удовлетворение уровнем взаимодействия с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что власти в Баку удовлетворены уровнем взаимодействия с российскими коллегами. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Сегодня продолжим общение и в узком формате, и в расширенном формате. Я очень удовлетворен уровнем взаимодействия между странами, подписанное нами в феврале 2022 в декларации о союзническом взаимодействии успешно выполняется», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что страны сотрудничают в энергетике, транспорте, в гуманитарной и других сферах. Он выразил уверенность в том, что визит Владимира Путина станет полезным для отношений между государствами.

Ранее президент России прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. В первый день он встретился в ходе неформального ужина с главой государства Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан. В течение второго дня состоятся встречи и переговоры в расширенном составе в резиденции «Загульба».