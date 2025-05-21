Путин заявил о ежедневных попытках ВСУ прорваться через границу России

Украинские боевики не оставили попыток прорваться через государственную границу России и проводят ежедневные атаки. Об этом на встрече с руководителями муниципалитетов Курской области заявил президент Владимир Путин.

В ходе совещания Путин заявил, что работу по разминированию освобожденных от украинских боевиков территорий нужно усилить. Для этого в регион направят дополнительные группировки саперов МЧС.

«Уже там никого нет, в приграничье, но вернуться туда пока нельзя до полного разминирования», — подчеркнул президент.

Путин пояснил, что для возвращения эвакуированных жителей в приграничные села сначала необходимо обеспечить их безопасность. Пока люди не вернутся в свои дома, они продолжат получать выплаты в размере 65 тысяч рублей.

Президент России посетил Курскую область 20 мая. В ходе рабочей поездки он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном, представителями добровольческих организаций, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов в городе Курчатове.