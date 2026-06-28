Путин заявил, что съезд «Единой России» проходит в судьбоносное время

Президент России Владимир Путин заявил, что съезд «Единой России» проходит в сложное, можно и судьбоносное для страны время. Об этом глава государства сказал, выступая на партийном форуме .

«Съезд „Единой России“, нашей ведущей политической партии, проходит в сложное, можно сказать, судьбоносное для страны время», — подчеркнул он.

По словам президента, мир переживает период «коренной системной трансформации», сопровождающийся ростом региональных конфликтов и ограничениями в сфере экономики, технологий, науки, культуры и спорта.

Путин также заявил, что Россия сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны западных стран, включая санкции. Он утверждает, что попытки нанести стране «стратегическое поражение» и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию не принесли результата. Президент обвинил власти Украины в ударах по гражданским объектам и террористической деятельности.

Глава государства заявил, что Россия намерена обеспечить безопасность страны.