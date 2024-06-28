Путин пообщался с выпускниками Высшей школы госуправления

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Об этом сообщил телеканал RT.

«Хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва», — заявил российский лидер.

По его словам, участниками проекта стали 463 человека, из них 57 выпускников возглавили российские регионы, семеро заняли посты федеральных министров, девять — первых заместителей федеральных министров.

Ранее Путин назвал надежными и заряженными на работу участников встречи программы «Время героев».

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Кому, где и на сколько увеличат зарплаты с 1 июля 2024 года

Куклы, кровь и птичьи головы. Мошенники разорили пенсионерку в Подмосковье, «снимая порчу»

«Такой ажиотаж поднялся». Москвичка рассказала, как стала «девушкой на выпускной»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте