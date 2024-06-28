Путин пообщался с выпускниками Высшей школы госуправления
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Об этом сообщил телеканал RT.
«Хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва», — заявил российский лидер.
По его словам, участниками проекта стали 463 человека, из них 57 выпускников возглавили российские регионы, семеро заняли посты федеральных министров, девять — первых заместителей федеральных министров.
Ранее Путин назвал надежными и заряженными на работу участников встречи программы «Время героев».