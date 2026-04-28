Путин обозначил главную цель платформы глобального развития

Глобальная платформа развития должна гарантировать каждому человеку возможность успешного будущего. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог».

«Важно ориентировать всю платформу глобального развития на то, чтобы каждый человек в любой точке Земли имел право на успешное будущее. Мог выбирать собственный путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор», — сказал глава государства.

Он также обратил внимание, что последние годы демонстрируют: все аспекты глобального развития — экономика, финансы, технологии, демография — необратимо меняются. Путин подчеркнул, что старые методы и нормы международных отношений теряют актуальность.

Также глава государства добавил, что выводы по итогам дискуссий форума «Открытый диалог» учтут в деловой программе ПМЭФ.

