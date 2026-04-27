Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей

Президент России Владимир Путин поручил сократить бумажную нагрузку на работников бюджетной сферы, прежде всего на врачей и учителей. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля по итогам мартовской встречи главы государства с бизнесом на съезде РСПП.

Согласно документу, правительству совместно с Госдумой необходимо обеспечить снижение объема документационной работы в здравоохранении и образовании. Для этого Путин поручил предусмотреть соответствующие меры в отраслевых программах повышения производительности труда, которые формируются в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Доклад по выполнению поручения необходимо представить до 1 августа 2026 года. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В прошлом месяце председатель нижней палаты парламента запустил опрос среди подписчиков о том, как изменилась бюрократическая нагрузка на учителей.