Путин: Россию «пробуют на зуб» и пытаются от нее избавиться

Россия — мировой фактор, стоящий на пути зла, поэтому от нее мечтают избавиться и «пробуют на зуб», заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что страна должна быть сильной и самостоятельной, иначе она не сможет существовать. Как только Россия проявляет признаки слабости, с ней немедленно перестают считаться и действуют с позиции силы, напомнил президент.

«Пробуют, как в народе говорят, на зуб, хотят ослабить нас любым путем, избавиться от нас как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что до сих пор это никому не удалось, не выйдет и в будущем.

Ране Путин заявил, что съезд «Единой России» проходит в судьбоносное для страны время. Это период фундаментальной трансформации всего мира.