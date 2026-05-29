Россия всегда стремилась к мирному решению конфликта на Украине, хочет этого и сейчас. Об этом журналистам в Астане заявил президент РФ Владимир Путин, его слова привел ТАСС .

«Мы вон провели переговоры в Минске, подписали минские соглашения. Но сейчас мы знаем, что они подписаны были для того, чтобы выиграть время, вооружить Украину, а не для того, чтобы решить все возникающие проблемы мирным путем, к чему мы всегда стремились. И сейчас к этому готовы», — отметил глава государства.

Путин во время общения с прессой подчеркнул, что нынешнее состояние Украины — это «заслуга» европейских политиков. Именно западные страны в 2014 году активно содействовали государственному перевороту в Киеве. Украина в результате лишилась законной власти.

Киев не захотел исполнять Минские соглашения, поэтом Москва была вынуждена вмешаться и оказать ДНР и ЛНР военную поддержку в. году