Нынешняя ситуация на Украине стала прямым следствием политики европейских государств. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время общения с журналистами, политика процитировало ТАСС .

Российский лидер объяснил, что именно западные страны в 2014 году активно содействовали государственному перевороту в Киеве. Украина в результате лишилась законной власти.

«Трагедия, которая разворачивается на Украине, это их [стран Евросоюза] рук дело, это результат их политики. Потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем <… > оказать содействие ДНР и ЛНР», — добавил Владимир Путин.

Президент особо отметил, что Россия долгие годы не признавала независимость ДНР и ЛНР, рассчитывая на дипломатическое решение проблемы, однако агрессивные действия Запада и Киева не оставили стране другого выбора, кроме как оказать республикам военную поддержку.

Москва, как рассказал Владимир Путин, пошла на такой шаг вынуждено, так как Евросоюз не захотел выполнять минские соглашения.

Россия годами настаивала на выполнении Минских соглашений. В этих договоренностях среди прочего прописывалась и судьба двух республик, ЛНР и ДНР. Оба государственных образования российская сторона признала в 2022 году. После референдума республики, как и несколько других новых регионов, вошли в состав России.