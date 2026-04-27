Путин заявил, что Россия сделает все для установления мира на Ближнем Востоке

Россия намерена прилагать все усилия для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке с учетом интересов Ирана и других государств региона. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге, написало РИА «Новости» .

«Будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее», — сказал он.

Глава иранского внешнеполитического ведомства прибыл в Россию 27 апреля в рамках международного турне, начавшегося 24 апреля. До визита в Санкт-Петербург он посетил Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, побывал в Омане, после чего вновь вернулся в Исламабад.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул особую значимость переговоров Путина и Аракчи. По его словам, важность этой беседы трудно переоценить с учетом того, как развивается обстановка вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке.