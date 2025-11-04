«Буревестник» кардинально изменил глобальную стратегическую игру
Rebelion: «Буревестник» охладит пыл Запада по продолжению украинского конфликта
Новейшая крылатая ракета «Буревестник», чья дальность впервые в истории превысила половину экватора, превратила Россию в передовую ядерную державу. Это наверняка охладит пыл западных лидеров по эскалации конфликта на Украине, сообщил испанский сайт Rebelion.
«„Буревестник“ должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения, чтобы силой вырвать у нее ее бесконечные ресурсы», — говорится в публикации.
Автор материала Умберто Маццеи считает, что успех российской военной науки охладит пыл президента США Дональда Трампа, открыто рассуждающего на тему прямого боестолкновения с Россией. Во Франции и Великобритании лидеры тоже присмиреют, осознав, что российский ядерный потенциал превосходит их по реальному количеству боеголовок.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад ни в одной области, связанной с вооружениями, не опережает Россию.