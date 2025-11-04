Новейшая крылатая ракета «Буревестник», чья дальность впервые в истории превысила половину экватора, превратила Россию в передовую ядерную державу. Это наверняка охладит пыл западных лидеров по эскалации конфликта на Украине, сообщил испанский сайт Rebelion .

«„Буревестник“ должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения, чтобы силой вырвать у нее ее бесконечные ресурсы», — говорится в публикации.

Автор материала Умберто Маццеи считает, что успех российской военной науки охладит пыл президента США Дональда Трампа, открыто рассуждающего на тему прямого боестолкновения с Россией. Во Франции и Великобритании лидеры тоже присмиреют, осознав, что российский ядерный потенциал превосходит их по реальному количеству боеголовок.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад ни в одной области, связанной с вооружениями, не опережает Россию.