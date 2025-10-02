Путин заявил, что Россия никогда не проявит слабость и нерешительность

Россия не покажет слабости и нерешительности. Это должны помнить те, кто хочет нанести ей стратегическое поражение. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда», — подчеркнул Путин.

Путин также заявил, что тот, кто захочет испытать Россию на прочность в военном отношении, может попробовать.

«Россия не раз доказывала, когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро», — отметил глава государства.

Президент добавил, что Россия даст решительный и убедительный ответ на милитаризацию Европы. Странам придется учитывать мнения друг друга при решении проблем, сказал он.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран. Они специализируются на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Клуб основан в 2004 году. Название ему дала первая конференция, прошедшая в Великом Новгороде, у озера Валдай.

Путин напомнил, что России дважды отказывали во вступлении в НАТО. Он напомнил, Советский Союз и Россия стремились ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее безопасное пространство.