Путин заявил, что Россия не сажает на крючок своих партнеров в атомной сфере

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не стремится «сажать на крючок» своих партнеров в атомной сфере. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Очень важный момент: мы не сажаем на крючок наших партнеров», — сказал Путин в на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

По словам главы государства, Россия не ограничивается только строительством объектов и последующим контролем за рынком, а помогает формировать целую отрасль в странах-партнерах — готовит кадры, создает возможности для производства оборудования и локализует его выпуск на месте.

Путин находится с визитом в Сарове. В ходе осмотра выставки, посвященной подготовке кадров для атомной отрасли, он отметил, что обучение иностранных студентов атомным специальностям можно рассматривать как один из факторов «мягкой силы» России.