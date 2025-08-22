Путин назвал обучение иностранцев атомным специальностям элементом «мягкой силы»

Обучение иностранных студентов атомным специальностям можно рассматривать как один из факторов «мягкой силы» России. Такое мнение выразил президент Владимир Путин во время осмотра выставки, посвященной подготовке кадров для атомной отрасли.

Как отметила представительница проекта «Обнинск тех», реализуемого Росатомом, в нашей стране готовят специалистов не только для России, но и для стран-партнеров, и такую деятельность можно отнести к проявлениям «мягкой силы». Президент согласился с этим замечанием.

Путин находится с визитом в Сарове. Помимо посещения выставки, здесь у него пройдут встречи с работниками атомных предприятий и возложение цветов к памятнику Юлию Харитону, главному конструктору первой советской атомной бомбы.

Также Путин встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.