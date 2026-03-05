Путин заявил, что Россия и ЦАР хотят создать комиссию по экономическим связям

Россия и Центральноафриканская Республика намерены создать межправкомиссию по развитию торгово-экономических связей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.

«Намечается очень, на мой взгляд, своевременное решение, а именно создание межправкомиссии, которая займется торгово-экономическими связями», — сказал глава государства.

У России и ЦАР есть перспективы для расширения взаимодействия в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктурных проектах.

Переговоры проходят вскоре после 65-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Путин поздравил Туадеру с победой на выборах и заявил, что убедительный результат голосования свидетельствует о поддержке проводимого им курса.

В конце января в ходе телефонного разговора стороны затронули актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, политической и гуманитарной областях.