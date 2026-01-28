Путин и президент ЦАР обсудили двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с коллегой из ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны затронули актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, политической и гуманитарной областях

«Лидеры подтвердили взаимный настрой на развитие дружественных двусторонних связей», — отметили в Кремле.

Путин также поздравил Туадеру с уверенной победой на прошедших президентских выборах и высказал искренние пожелания процветания и благополучия центральноафриканскому народу.

В ответ президент ЦАР поблагодарил российского лидера за оказываемую разноплановую поддержку в деле укрепления безопасности и суверенитета страны.

Ранее Путин заявил об усилении сотрудничества России со странами Африки, которые в глобальной политике занимают все более значимую роль.