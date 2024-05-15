Путин заявил, что Россия и ее партнеры недовольны положением дел в мире | 360°

Власть 15 мая 2024, 02:46 Путин заявил, что Россия и ее партнеры недовольны положением дел в мире Путин: РФ и ее партнеров не устраивает мировое положение дел и действия Запада РИА «Новости»

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России и ее партнерам не нравится мировое положение дел, когда западные страны отказывают другим народам в выборе — с кем им можно сотрудничать, а с кем нельзя. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля.

Он отметил, что ведомые Штатами западные «элиты» не уважают культурное многообразие, отказываются от формировавшихся веками традиционных ценностей. Глава государства назвал Землю общим домом для человечества, где все люди — это равноправные жители. При этом «страны, причисляющие себя к так называемому золотому миллиарду» другого мнения.

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«В попытках удержать свое глобальное доминирование они присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя. Отказывают им в праве выбирать собственные модели развития», — заявил президент.

По его словам, такие страны Запада не считаются с суверенными интересами людей. Они хотят обеспечить собственное благополучие с помощью других государств и для этого используют неоколониальные методы.

«Естественно, такое положение дел ни Россию, ни ее партнеров не устраивает», — сказал президент.

Также в этом интервью Путин объяснил, почему выбрал Китай в качестве первой страны, которую он посетит после своей инаугурации. На решение главы государства повлиял высокий уровень стратегического партнерства между РФ и КНР.