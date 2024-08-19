Путин заявил, что прочный мир и стабильность на Кавказе отвечают интересам народов

Прочный мир и стабильность на Южном Кавказе отвечают коренным интересам народов, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Исходим из того, что прочный мир и стабильность на Южном Кавказе полностью отвечают коренным интересам всех государств и народов этого региона», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что Россия имеет в наличии необходимые документы еще со времен Советского Союза.

Президент указал на готовность российских властей помочь в вопросе разблокирования трансграничных маршрутов и установления гуманитарных контактов между властями в Баку и Ереване.

Ранее Путин говорил о важности для России развивать многоплановые отношения с Азербайджаном.