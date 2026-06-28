Путин не исключил полного запрета на экспорт дизельного топлива

Власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об это заявил на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка президент России Владимир Путин, его слова передал ТАСС .

«В интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», — отметил глава государства.

Путин заявил, что на совещании участники собрались, чтобы предупредить все шаги и обсудить вопрос о возможном затаривании.

Президент отметил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня. Он отметил оперативную реакцию отечественных нефтеперерабатывающих компаний на возникающие задачи.