Путин указал на желание Запада из века в век «откусить» что-то от России

На Западе веками хотели «откусить» от России кусок, в первую очередь из-за разного взгляда на общечеловеческие ценности. Об этом в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал президент Владимир Путин.

В западной культуре, заметил глава государства, на первое место ставят материальное благополучие, а в России никогда не забывали о морально-нравственной идее.

«Да, там тоже, конечно, духовные вещи существуют. Но все-таки мерилом является материальный успех», — сказал Путин.

В отличие от Запада, по его словам, в России всегда говорят о нравственном начале.

«Отсюда и постоянное желание у западного сообщества что-то „откусить“ от России, как-то ее себе подчинить, сделать более послушной. Это происходит из века в век, — пояснил президент.

Он также отметил, что после распада СССР на Западе решили, будто страна ослабла, и хотели ее добить. Коварные планы противников России стали очевидны еще в начале 2000-х.