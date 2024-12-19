Путин заявил, что отвел Россию от края пропасти

Путин: за время у власти я отвел Россию от края пропасти

За годы президентства Владимира Путина Россия отошла от края пропасти. Об этом сам глава государства заявил в ходе прямой линии, ответив на вопрос, удалось ли ему уберечь страну после отставки Бориса Ельцина.

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«Я считаю, что не просто уберег (Россию — прим. ред.), считаю, что мы отошли от края пропасти», — подчеркнул он.

Все происходящие в стране события до и после отставки Бориса Ельцина, добавил Путин, вели Россию к тотальной утрате суверенитета. Без него государство существовать как самостоятельная единица не может.

«Я сделал все для того, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой, которая в состоянии принимать решение в своих интересах, а не в интересах стран, которые подтаскивали ее к себе, <…> чтобы использовать в своих целях», — заметил российский лидер.

Президент также обратил внимание на то, что его работа всегда была сопряжена со служением Отечеству. Путин заметил, что российскую экономику пытались «убить» санкциями, но назвал такой исход невозможным.