Путин назвал невозможным «убийство» экономики России при помощи санкций

Вводимые странами Запада санкции создают проблемы российской экономике, но не способны ее «убить». Об этом в ходе совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что, даже несмотря на причиняемый ограничениями вред, Россия всегда находит выход из ситуации.

«Мешают они нам или нет? Мешают. Создают проблемы? Создают. Смогут они все это закрыть, нас убить окончательно? Нет, не смогут», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что страны Запада начали вести санкционную политику против российского экспорта энергоносителей, но страна нашла выход, поэтому все ограничения не имеют эффекта, на который рассчитывали создатели.

«Они конкуренции боятся. Используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции», — пояснил Путин санкционную политику западных стран.

В ходе своего выступления президент России отметил, что страна за последние годы стала только сильнее, несмотря на постоянное желание западных политиков добиться ее ослабления. Государство добилось настоящего суверенитета, а ег экономика уверенно держится на ногах и готова к дальнейшему развитию.