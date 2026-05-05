Путин заявил, что офицеры сил спецопераций знают, какой должна быть военная техника

Путин: офицеры сил спецопераций четко понимают, что им нужно от военной техники

Офицеры сил спецопераций — крепкие профессионалы и четко понимают, какими характеристиками должна обладать военная техника. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече в Кремле с генеральным директором «КамАЗа» Сергеем Когогиным.

Они обсудили военную технику компании, и Когогин сообщил, что все модели этой линейки разрабатывались совместно с офицерами сил спецопераций.

«Там сильные ребята, они знают, что им нужно», — сказал президент.

Ранее российские специалисты создали патрон с дробью для уничтожения беспилотников. Разработали патрон в НИИ прикладной химии.

Он состоит из гильзы с капсюлем-воспламенителем, порохового заряда, пыжа-контейнера с дробью из тяжелого сплава и крышки, на которую закатана гильза. Эффективность новинки повышена благодаря пыжу-контейнеру, у которого отношение диаметра к длине составляет от 0,48 до 0,52.