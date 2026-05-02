В России изобрели дробовой патрон для борьбы с дронами

Разработкой занимались специалисты Научно-исследовательского института прикладной химии. Патрон содержит гильзу с капсюлем-воспламенителем, пороховой заряд, пыж-контейнер, в который помещена дробь из тяжелого сплава, и крышка, на которую закатана гильза.

«Патрон дробовой <…>, отличающийся тем, что вышибной пороховой заряд имеет в своем составе навеску пироксилинового пороха массой от двух до четырех граммов, дробь выполнена из тяжелого сплава и составляет от 0,75 до 0,8 от массы всего патрона, а диаметр пыжа-контейнера составляет от 0,48 до 0,52 от длины пыжа-контейнера», — говорится в описании к патенту.

Соотношение массы тяжелой дроби к массе всего патрона позволяет добиться необходимой энергии отдельных дробин, что позволяет сбивать беспилотники на расстоянии от 70 до 100 метров. Ранее попадание дроби на расстоянии более 80 метров не приводило к разрушению элементов дрона.

Также эффективности новому вооружению добавляет использование использование пыжа-контейнера с соотношением его диаметра к длине равным от 0,48 до 0,52.

Ранее инженеры Ростеха разработали источники питания, устойчивые к арктическим морозам, сильной вибрации и попаданию пуль. Новинку планируют применять для запуска двигателей тяжелой военной техники, систем питания командных пунктов и узлов связи.